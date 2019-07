La météo de mardi 23 juillet : caniculaire, quelques ondées à l'ouest

Côté ciel, les plus gros cumulus pourront conduire à une averse l'après-midi sur le relief des Pyrénées et des Alpes du sud. De la Bretagne au Pays de Loire et le long de la côte aquitaine, le ciel sera passagèrement nuageux et on ne peut pas exclure une petite ondée, plutôt en fin de journée sur l'Aquitaine. Ailleurs, le soleil dominera dans un ciel bien bleu ou avec de fins nuages d'altitude.

Les fortes chaleurs s'étendront jusqu'au nord du pays et s'accentueront encore du Centre et des Pays de la Loire au Sud-Ouest. Au lever du jour, il fera entre 14 et 18 degrés de la Bretagne au nord de la Seine, et du Grand Est à la Bourgogne Franche-Comté. Partout ailleurs, les thermomètres afficheront entre 16 et 21 degrés, localement 22 à 24 sur le Sud-ouest et les régions méditerranéennes.

L'après-midi, ils indiqueront entre 29 et 33 degrés sur les côtes de Manche et près de la Méditerranée, jusqu'à 38 à 43 degrés des Pays de la Loire et du Centre au Poitou-Charentes, comme sur le Sud-ouest et les vallées d'Auvergne. Il fera entre 34 et 38 degrés sur le reste du pays.