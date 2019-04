La météo de mardi 16 avril : une perturbation traverse le pays, retour d'éclaircies par l'ouest

Sur le Nord-pas-de-Calais, en revanche, le voile dense se maintient toute la journée, avec un risque de pluies faibles en cours d'après-midi.

De la Normandie en passant par le centre, la Bourgogne, le Limousin jusqu'aux Alpes du sud et aux Pyrénées centrales, en méditerranéennes, la perturbation donne des pluies qui seront plus marquées, le matin, du Massif central au Golfe du Lion. De la Bretagne au Poitou-Charentes, jusqu'au Sud-Ouest et le Roussillon, après des grisailles matinales, les éclaircies gagnent progressivement du terrain.

L'après-midi, l'amélioration gagne l'ouest du Cotentin au Roussillon, les pluies n'affectent en soirée que le Grand-Est. La limite pluie-neige sera le matin autour de 1100m sur le plateau ardéchois et le nord de la Lozère, elle remontera dans la matinée vers 1500m. Sur le massif alpin, la neige apparaîtra dès 1500m.

Les températures minimales seront en hausse, il n'y aura plus de gelées matinales. Elles varieront de 2 à 9 degrés jusqu'à 11 sur les côtes méditerranéennes. Pour les maximales, le mercure affichera de 11 à 18 degrés, jusqu'à 20 degrés localement dans le sud-ouest.