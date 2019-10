La météo du lundi 28 octobre : voilé sur le tiers nord et le tiers sud

Le temps lundi sera voilé sur le tiers nord et le tiers sud, gris et humide ailleurs, selon les prévisions de Météo France.

Au nord de la Seine, après dissipation des quelques brouillards matinaux, le temps reste sec, souvent voilé et bien frais. De l'Aquitaine à l'Occitanie et en PACA, là aussi, les nuages d'altitude sont parfois denses mais le temps reste lumineux, sauf sous les entrées maritimes qui touchent le Golfe du Lion. Quelques averses se déclenchent sur les Pyrénées en journée. En fin d'après-midi, de belles éclaircies reviennent sur la côte aquitaine. Partout ailleurs, le ciel est gris et de faibles pluies se produisent. Elles sont un peu plus soutenues et continues sur la Bretagne en matinée.

Des minimales fraîches de la Normandie aux Ardennes

Les températures minimales sont fraîches le matin de la Normandie aux Ardennes avec 2 à 6 degrés. Ailleurs sur la moitié nord, on attend entre 6 et 11 degrés, 9 à 14 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 13 à 17 degrés en bord de Méditerranée. Dans l'après-midi, on attend jusqu'à 10 à 14 degrés de la Bretagne à l'Alsace, 15 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 20 à 24 degrés dans le Sud-Ouest et en Corse.