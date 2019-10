La météo de lundi 21 octobre : un temps variable

Le temps lundi sera généralement variable, avec des pluies soutenues des Alpes à la Côte d'Azur, selon les prévisions de Météo-France. Les cumuls de pluies seront marqués, l'activité orageuse soutenue. Des pluies toucheront les côtes de la Manche.

Elles seront plus continues en matinée du détroit du Pas de Calais jusqu'en baie de Seine, à caractère d'averses et de plus en plus rares au fil de la journée du Cotentin au rivage breton. Des averses toucheront également en journée les côtes aquitaines puis les Pyrénées l'après-midi.

23 à 25 en Corse

Le ciel sera chargé des frontières belges vers l'Ile-de-France, le sud de la Bretagne jusqu'au Centre-Val de Loire en matinée mais le temps restera sec. L'après-midi, cette couverture nuageuse tendra à se morceler. La Corse bénéficiera de conditions plus clémentes à l'exception de la côte orientales où les nuages, poussés par un vent de sud-est sensible, donneront de faibles précipitations.

Le vent de sud à sud-est atteindra 60 à 70 km/h en matinée sur les sommets de Alpes. Au lever du jour, le thermomètre affichera 7 à 8 degrés dans l'intérieur de la Bretagne, 9 à 12 ailleurs mais 13 à 15 sur le quart sud-est du pays et 15 à 19 en Corse. Les maximales seront de l'ordre de 13 à 16 degrés sur la moitié nord du pays, 16 à 20 sur le sud, 23 à 25 sur l'île de Beauté.