La météo de lundi : un temps maussade et des températures relativement clémentes

Le temps restera maussade lundi sur l'ensemble de la France, malgré quelques éclaircies sur le nord-ouest, tandis que les températures seront relativement clémentes sur tout le pays, selon Météo France à Toulouse. Un temps pluvieux s'étendra du nord de l'Aquitaine au nord-est de l'hexagone. Les pluies seront temporairement soutenues du Jura à l'Alsace-Lorraine. Sur les Alpes, de la neige tombera vers 2.000 m puis 1.500 m en soirée.

Des averses dans le nord de la France

Au fil de la journée, la perturbation progressera vers le sud et donnera de faibles pluies de la côte atlantique au centre-est. Le temps sera plus lumineux plus au sud après dissipation des brumes matinales. Des pays de Loire au nord-est, des averses se mettront en place. Toutefois, des éclaircies parviendront à s'imposer du nord-ouest à la frontière belge. Autour de la Méditerranée, le ciel sera encore bien nuageux avec quelques gouttes possibles. Quelques rayons de soleil feront leur apparition dans l'après-midi.

Le vent d'ouest sud-ouest se renforcera des côtes nord bretonnes aux Hauts de France, avec des rafales entre 50/70 km/h, 70/80 km/h sur le littoral de Manche. Les minimales seront comprises entre 4 et 9 degrés sur la moitié nord, 8 à 13 degrés dans le sud. Les maximales affichent 9 à 12 degrés sur le nord et 11 à 18 degrés sur le reste du pays.