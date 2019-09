La météo de lundi : un temps ensoleillé avec nuages au nord et orages au sud

La journée de lundi sera globalement estivale, mais nuageuse près de la Manche et parfois orageuse dans les Pyrénées, selon des prévisions de Météo-France.

Météo-France prévoit pour lundi une matinée douce avec quelques rares nuages sur l'Aquitaine et le littoral du Languedoc-Roussillon. Mais très vite en journée, le soleil et la chaleur s'imposeront. Des cumulus se développeront sur les Pyrénées et localement sur les Alpes du sud. Quelques averses sont alors à craindre, et deviendront localement orageuses en fin d'après-midi.

Un ciel torturé sur la moitié nord

Au nord de la Loire, le ciel sera mitigé, parfois voilé par des nuages élevés sur le nord-est. Sur le nord-ouest, après les brouillards matinaux, le ciel reste très chargé du nord de la Bretagne aux Hauts de France. Quelques gouttes seront possibles le soir sur l'extrême nord du pays.

Les températures minimales seront comprises entre 8 à 12 degrés de la Bretagne et des Pays de la Loire vers les Hauts de France jusqu'en Lorraine, de 12 à 18 sur le reste du pays, avec 19 à 22 sur la Côte d'Azur et en Corse. Les maximales, toujours très élevées pour la saison, pourront atteindre 19 à 21 degrés en bordure de Manche, 25 à 32 sur le reste du pays, avec des pics de 33 à 34 degrés en Charente.