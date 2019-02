La météo de lundi : légère dégradation sur le Nord-Ouest et le Languedoc-Roussillon

Lundi, une perturbation faiblement pluvieuse affectera la Bretagne et la Basse-Normandie, selon les prévisions de Météo-France.

Des averses. À l'avant, des Pays de la Loire à la Haute-Normandie et aux Hauts-de-France, le ciel se chargera progressivement avec quelques gouttes attendues ici ou là. D'autre part, des entrées maritimes apporteront un peu d'humidité sur le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central. Ailleurs, la grisaille matinale laissera la place à un temps bien ensoleillé et toujours bien doux. Le vent d'autan restera modéré fort dans son domaine avec des pointes jusqu'à 70 km/h.

Côté mercure. Les minimales iront de 0 à 10 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 11 à 14 degrés au nord du pays et 13 à 17 degrés au sud.