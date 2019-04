La météo de lundi : amélioration progressive sur l'Hexagone

Lundi, de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes, les nuages feront d'abord de la résistance, et ils s'accompagneront de pluie ou averses passagères jusqu'en milieu d'après-midi. Selon les prévisions de Météo-France, il y aura également de petites chutes de neige vers 1.000 à 1.200 m sur le relief. Mais une amélioration apparaîtra en fin de journée.

Des nuages le matin, avant des éclaircies l'après-midi

Sur les Alpes du Sud et la Corse, le ciel deviendra toutefois menaçant l'après-midi, avec des averses parfois orageuses. Quelques rares ondées sont aussi possibles près des côtes bretonnes et celles de la Manche. Sur le reste du pays, les nuages ou la grisaille persisteront une bonne partie de la matinée, puis les éclaircies se développeront et deviendront belles l'après-midi. Sur le pourtour méditerranéen le soleil s'imposera dès le matin, mais le mistral soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h.

Côté mercure

Les températures minimales s'abaisseront entre 0 et 5 degrés sur le quart nord-est jusqu'à la Normandie, le Centre et le Massif central, avec quelques gelées dans le Grand-Est, elles iront de 4 à 9 degrés ailleurs, 8 à 12 près de la Méditerranée. Les maximales gagneront quelques degrés avec 12 à 16 degrés sur un quart nord-est, 15 à 19 degrés ailleurs du nord au sud et jusqu'à 20 sur le pourtour méditerranéen.