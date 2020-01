La météo de lundi 6 janvier : dégradation pluvieuse par l'ouest

Le temps lundi sera marqué par l'arrivée d'une dégradation pluvieuse par l'ouest dans l'après-midi, selon des prévisions de Météo-France . Une masse nuageuse va s'installer dans la nuit de dimanche à lundi le long du golfe du Lion, couvrant les plaines du Roussillon, du Languedoc jusqu'aux premiers contreforts du Massif central. Des nuages tenaces se déplaceront dans l'après-midi vers le littoral varois, la Corse, jusqu'à la frontière italienne en soirée.

Au lever du jour, de la Nouvelle-Aquitaine vers l'intérieur de l'Occitanie, le Massif Central, les Alpes, le massif du Jura, la région Paca et la Corse, le ciel sera le plus souvent bien dégagé après dissipation de la grisaille matinale, le long de la vallée de la Garonne en particulier. Plus au nord, des Charentes vers la Bretagne, du Centre-Val de Loire vers la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux frontières du nord-est, la grisaille dominera, en matinée. Au fil des heures, les éclaircies gagneront le nord pour s'étendre à la mi-journée sur le Centre-Val de Loire, l'Île de France, la Bourgogne-Franche-Comté jusque sur le massif des Vosges et la plaine d'Alsace.

L'après-midi, des brouillards et nuages bas se formeront à nouveau sur l'estuaire de la Gironde, le long de la Garonne et sur le département des Landes. Cette humidité gagnera ensuite un bon quart sud-ouest du pays, le Centre jusqu'aux Ardennes tandis qu'une nouvelle dégradation faiblement pluvieuse abordera la Bretagne dans un premier temps, la Normandie et les Hauts de France ensuite et balaiera le nord-ouest du pays en cours de nuit suivante. Les minimales seront généralement comprises entre 0 et -3 degrés, entre 4 et 6 sur le golfe du Morbihan, en Corse, sur les bords de la Méditerranée. Les maximales atteindront 3 à 7 degrés sur le grand-est, les Hauts-de-France, 8 à 10 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le sud du pays, jusqu'à 15 au pied des Pyrénées, en Provence, sur la Côte d'Azur et la Corse.