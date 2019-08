La météo de jeudi : un temps variable, avec du soleil en Corse et dans le Sud-est

Le temps jeudi sera variable sur le centre et le Sud-ouest, accompagné parfois de quelques pluies, des désagréments que ne devraient pas connaître la Corse et le Sud-est, a priori assurés d'un 15 août sous le soleil, selon les prévisions de Météo-France diffusées mercredi.

Du Sud-Ouest au Massif central et sur le quart nord-est du pays, la matinée se déroule sous un ciel très nuageux à couvert, avec quelques pluies, plus continues sur les Vosges. L'après-midi, de timides éclaircies apparaissent au nord de la Seine et sur le Nord-Est, quelques ondées persistent près des frontières. Plus au sud ainsi que sur les régions atlantiques, le ciel est variable, parfois dégagé sur le littoral, souvent bouché sur les Pyrénées.

Jusqu'à 34 degrés en Corse

Le soleil est revanche prédominant sur le Sud-est et la Corse. Le mistral s'est calmé mais la tramontane se renforce un peu avec des rafales à 70 k/h, tout comme le vent d'ouest sur les côtes varoises et sur la Corse.

Les températures minimales vont de 13 à 18 degrés du nord au sud, autour de 20 degrés près de la Méditerranée. Les maximales varient entre 20 et 25 degrés sur la moitié nord, 23 à 27 degrés sur le Sud-Ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 29 à 34 degrés sur le Sud-Est et la Corse.