La météo de jeudi : un temps encore gris et des averses

Le temps jeudi sera encore généralement gris, avec des averses du Sud-Ouest au Nord-Est, selon Météo-France. Sur le Nord-Ouest, après les passages nuageux de la matinée et les averses sur la côte, des éclaircies se développeront et plus tardivement sur la région parisienne qui conservera un ciel plus gris avec quelques averses.

De la neige à partir de 600 mètres en soirée. La perturbation glissera plus au sud et s'étendra des Pyrénées à l'Alsace, avec de la neige vers 1.000 mètres sur les massifs pyrénéens et 800/900 mètres sur le massif Central en matinée. À la mi-journée, cette onde se décalera sur les Alpes et donnera de la neige à partir de 800 mètres, et 600/700 mètres en soirée.

Une série d'averses. Dans l'après-midi, un régime d'averses se mettra en place du Sud-Ouest au Nord-Est. La limite pluie neige s'abaissera à 600/700 m sur les Pyrénées et 300/400 m sur les Vosges. Dans le Sud-Est le ciel sera nuageux. Il y aura des ondées sur l'ouest de la Corse, pouvant déborder sur la côte d'Azur.

Jusqu'à 16 degrés en Corse. De faibles gelées seront attendues en Auvergne. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés du Nord-Est à l'intérieur de la Bretagne, 3 à 7 degrés ailleurs et jusqu'à 6 à 10 degrés dans le Sud-Est. Les maximales afficheront 4 à 9 degrés au nord de la Seine, 9 à 14 degrés plus au sud, jusqu'à 14 à 16 degrés en Corse.