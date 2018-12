La météo de jeudi : gris et pluvieux sur une grande partie du pays

Le temps jeudi sera gris et pluvieux sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Les passages nuageux seront prédominants et souvent accompagnés d'averses, plus fréquentes et parfois orageuses sur la façade atlantique, alors que de l'est des Pays de la Loire jusqu'à la Champagne, Bourgogne et Rhône-Alpes les ondées seront plus éparses. En fin d'après-midi, de la Bretagne et Basse-Normandie jusqu'aux Pays de la Loire, le ciel se couvrira et les pluies deviendront plus généralisées, puis s'étendront jusqu'au Poitou-Charentes et la frontière belge en soirée.

Entre 3 et 8 degrés sur une grande partie du pays. Le vent de secteur sud-ouest restera sensible en bord de Manche, puis ce vent se renforcera sur tout le nord-ouest du pays en soirée. Le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône retrouveront des conditions calmes, ensoleillées après la dissipation des brouillards matinaux. Sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, ainsi que les vallées d'Auvergne, là aussi le temps sera généralement sec, mais sous un ciel assez nuageux.

Au petit matin, on attend entre -1 et 4 degrés des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est, entre 3 et 8 degrés ailleurs en général, 5 à 11 degrés sur les bordures littorales et la Corse. Les maximales s'échelonneront entre 5 et 11 degrés entre le Massif central et les frontières de l'Est, 9 à 15 degrés ailleurs.