La météo de jeudi : encore quelques orages dans le sud, soleil ailleurs

La journée débutera sous un ciel gris sur le sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie. De petites averses seront possibles en plaine. Sur le relief, le ciel sera menaçant en journée et des ondées orageuses se produiront dans l'après-midi. Elles toucheront également le sud du Massif central, selon les prévisions de Météo-France. Ailleurs, des éclaircies se développeront au fil de la matinée.

Du golfe du Lion au Mercantour, le ciel sera partagé entre soleil et nuages. Sur les Alpes du sud, des averses sont attendues. Elles toucheront également l'est de la Provence et la Corse en cours d'après-midi.

Près de la frontière belge, les nuages seront nombreux le matin. Ils laisseront place à un beau soleil à la mi-journée. Ce temps bien agréable s'imposera du nord de l'Aquitaine au Nord-Est, sur le Nord-Ouest et le Centre-Est. Le vent de nord-est sera sensible sur la moitié nord et rafraîchira l'atmosphère.

Les minimales seront comprises entre 6 et 11 degrés au nord, 14 à 20 degrés plus au sud. Les maximales afficheront 18 à 24 degrés au nord de la Seine, 22 à 29 degrés ailleurs.