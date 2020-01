La météo de jeudi 2 janvier : encore de la grisaille

La grisaille dominera encore jeudi sur une grande partie du pays, seule la Corse bénéficiant d'un ciel bien lumineux en journée, selon les prévisions de Météo-France. De la plaine du Roussillon et du Languedoc, jusqu'à la vallée du Rhône et les premiers contreforts du Massif central, les nuages bas, poussés par un léger vent de sud-est, seront tenaces tout au long de la journée et lâcheront quelques bruines. Sur le reste du pays, le ciel sera le plus souvent très nuageux.

Des pluies faibles affecteront au lever du jour les régions allant du Poitou-Charentes aux Pays de la Loire vers la région Centre et l'Ile-de France. Ces précipitations se décaleront au fil des heures vers le nord-est en perdant encore en intensité. En toute fin d'après-midi, un risque faible de pluies verglaçantes se dessinera sur le nord des départements de la Moselle et du Bas-Rhin.

Belles périodes ensoleillées en montagne

De belles périodes ensoleillées, entrecoupées de passages de nuages d'altitude sont attendues sur les Pyrénées et les Alpes dès la matinée. Ces éclaircies gagneront une bonne moitié sud du pays en cours d'après-midi mais l'humidité de basses couches persisteront par endroits, vers la Bourgogne, l'axe rhodanien, en Nouvelle-Aquitaine en particulier. En soirée, une perturbation faiblement active abordera la Bretagne et la pointe du Cotentin puis se décalera vers l'intérieur du pays dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les températures minimales seront comprises entre 0 et -3 à -4 degrés sur la moitié Est du pays, +1 à +4 sur le sud-ouest, 3 à 8 sur le nord-ouest et le pourtour méditerranéen. Les maximales s'échelonneront de 3 à 12 degrés du nord-est vers le nord-ouest du pays, de 8 à 12 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 15 à 17 degrés sur le piémont pyrénéen.