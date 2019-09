La météo de dimanche : variable, avec risque d'averses surtout sur l'est

Dimanche, le temps sera généralement variable, avec des risques d'averses surtout sur l'est, selon les prévisions de Météo-France.

Les nombreux nuages matinaux présents du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées jusqu'au Nord-est et Rhône-Alpes n'apporteront que quelques ondées entre l'Alsace et le nord des Alpes, sporadiques ailleurs. En journée, cette masse nuageuse se morcellera et les éclaircies s'élargiront. Néanmoins la façade est, entre les Vosges, le Jura et les Alpes restera encombrée de nuages, apportant un risque d'averses localement orageuses.

De 6 à 27 degrés

Moins de soleil également sur la chaîne pyrénéenne qui restera sous des nuages bas assez tenaces. Partout ailleurs, la journée s'annonce agréable avec juste un risque de quelques gouttes du Nord au Massif central, entre les éclaircies. Belle journée ensoleillée sur les régions méditerranéennes, mais également très ventée : mistral et vent d'ouest en Corse atteindront 70 à 80 km/h en pointe, voire 90 près du Cap corse.

Les températures matinales varieront entre 6 et 10 degrés sur une large moitié nord, et la façade ouest, 10 à 15 de Midi-Pyrénées au pourtour méditerranéen et jusqu'à 15 à 20 sur la Corse. Les maximales atteindront 16 à 22 degrés sur la moitié nord et Rhône-Alpes, 22 à 27 sur la moitié sud.