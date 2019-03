Le temps dimanche sera globalement pluvieux et venteux, notamment sur le Nord et l'Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Dans un flux océanique assez doux mais perturbé, le temps s'annonce agité sur le nord-ouest du pays.

De fortes rafales. Le vent de sud-ouest se renforcera en matinée sur toute la moitié nord, sous un ciel couvert. L'après-midi les rafales atteindront 80/90 km/h en Bretagne et Cotentin, 60/70 km/h ailleurs, puis 100/110 km/h en soirée. Le front pluvieux abordera le Finistère en début d'après-midi. Il se décalera vite sur les Pays de la Loire et la Normandie, puis les Hauts-de-France et la région parisienne en fin de journée.

Giboulées de mars. À l'arrière, le temps restera humide avec la circulation de nombreuses giboulées, parfois accompagnées de pluies soutenues sur le Sud Bretagne. À l'avant de la perturbation, le ciel sera couvert du Sud-Ouest au Nord-Est toute la journée, mais sans pluie. Il sera simplement voilé des Alpes à la Méditerranée. À noter un renforcement du vent de sud sur les Pyrénées, les rafales dépasseront les 100 km/h sur l'ouest de la chaîne. Seule la Corse restera à l'écart et bénéficiera d'une journée bien ensoleillée.

Jusqu'à 26 degrés dans les Pyrénées. Les températures minimales iront de -1 à 4 degrés des Alpes aux Pyrénées, 5 à 10 degrés ailleurs. Les maximales varieront entre 13 et 18 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 en général au Sud avec des pointes à 25 ou 26 degrés au pied des Pyrénées.