La météo de dimanche : un temps couvert au nord, des éclaircies au sud

Dimanche, il faudra s'attendre à peu de changements au nord du pays, avec un ciel gris, de la brume et du brouillard le matin, tandis qu'au sud, le temps sera plus variable, d'après les prévisions de Météo-France.

Un temps ensoleillé sur les massifs montagneux. Sur le Nord-Ouest, des crachins circuleront le matin et gagneront les Hauts de France l'après-midi. Quelques trouées apparaîtront sur le Centre et l'Est mais resteront timides. Sur la moitié sud, le ciel sera plus variable, avec de la grisaille le matin sur le Sud-Ouest, mais se dégagera progressivement en journée. Le Sud-Est, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées bénéficieront d'un temps bien ensoleillé. La tramontane faiblira mais le mistral se renforcera, les rafales atteindront 100 km/h en vallée du Rhône.

Jusqu'à 17 degré au bord de la Méditerranée. Les températures resteront froides. Les minimales iront de -4 à 0 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest, 1 à 6 en général ailleurs, 5 à 10 en bord de mer. Les maximales seront de 4 à 8 degrés sur une petite moitié est, 8 à 12 à l'ouest, 12 à 17 sur les régions méditerranéennes.