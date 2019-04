La météo de dimanche : des nuages et des températures assez fraîches

Dimanche, des Hauts-de-France et Grand-Est jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, le temps restera agité et frais, prévient Météo-France dans son dernier bulletin. Sous un ciel encore bien encombré, les averses seront fréquentes, parfois orageuses.

Des nuages sauf en Méditerranée

Sur le relief, la neige tombera vers 700 à 900 m sur les Vosges et le Jura, 1.000 à 1.200 m sur les Alpes du Nord. En soirée, une accalmie se dessinera progressivement par les frontières du Nord. À l'opposé, le pourtour méditerranéen profitera de belles périodes ensoleillées, mais le vent d'ouest à nord-ouest sera sensible avec des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h. Sur le reste du pays, les passages nuageux domineront encore durant une bonne partie de la journée et pourront donner quelques ondées par moments. De la Bretagne jusqu'à l'ouest du Massif central, le ciel sera même couvert et les pluies plus régulières, alors qu'au sud de la Garonne il n'y aura que quelques gouttes et des éclaircies plus durables.

Côté mercure

Les minimales seront en baisse sur le quart nord-est jusqu'au Massif central avec 1 à 5 degrés. Ailleurs, elles iront de 4 à 9 degrés, jusqu'à 9 à 12 degrés en bord de mer. L'après-midi, les températures afficheront 8 à 12 degrés sur le quart nord-est, 14 à 19 degrés de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen, jusqu'à 20 à 22 en Provence, il fera 10 à 15 degrés ailleurs.