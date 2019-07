La météo de dimanche : averses sur le relief

Le temps dimanche sera marqué notamment par des averses sur le relief, selon les prévisions de Météo-France.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel sera plus ou moins gris le matin. Les nuages l'emporteront du côté de l'Aquitaine avec de la bruine et quelques averses se produiront du Massif central à l'Alsace. Au fil des heures, le ciel s'éclaircira et la journée se déroulera globalement sous le soleil. Le temps sera instable dans l'après-midi sur l'Auvergne. Des averses orageuses ponctuellement marquées se produiront et pourront déborder sur la Lozère et l'Ardèche. Des pays de Loire à la frontière belge, de belles éclaircies se développeront en matinée. Quelques passages nuageux seront attendus en cours d'après-midi.

Des maximales entre 25 et 31 degrés sur la moitié nord, 27 à 33 dans le sud

Sur le relief, quelques averses orageuses se développeront sur les Alpes à partir de la mi-journée. Sur les Pyrénées, elles concerneront essentiellement l'est de la chaîne. Du Languedoc à la Provence, le temps sera ensoleillé. Les minimales seront comprises entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 20 à 22 par endroits dans le sud. Les maximales resteront agréables avec 20 à 23 degrés en bord de Manche, 25 à 31 degrés sur une moitié nord, 27 à 33 dans le sud. En Provence, les températures seront plus chaudes avec 30 à 35 degrés.