La galette des rois à la frangipane d'Yves Camdeborde

Même s'il y a débat sur le jour où la galette, que ce soit le 6 janvier ou le premier dimanche du mois, Laurent Mariotte et ses convives vous conseillent d'en manger autant que vous en voulez cette semaine. Pour éviter d'acheter le gâteau qui a pris quelques centimes ou euros cette année à cause de la hausse du prix des matières premières comme le beurre, Yves Camdeborde dévoile sa recette. Elle est accessible à tous, car c'était aussi la première fois que le chef se collait l'exercice !

La galette des rois d'Yves Camdeborde

Cuisson: 40 minutes

Température : 175 Degrés

Préparation : 1 heure

Temps de repos : 2 heures

Ustensiles:

1 grand saladier

1 petit saladier

1 fouet

1 corne

1 petit couteau

1 cercle a pâtisserie de 20 CM (où une assiette du même diamètre)

1 plaque à pâtisserie ( de cuisson)

1 feuille de papier cuisson

1 Pinceau

1 rouleau de papier film

Ingrédients:

Pate feuilleté :

200 grammes de farine bio type 45

220 grammes de beurre fermier doux

2 cuillères à café de sucre semoule non traité

1 grammes de fleurs de sel

45 ml d’eau minérale

Frangipane :

120 grammes de beurre bio doux

2 œufs bio

120 grammes de sucre semoule non traité

120 grammes de poudre d’amande bio

2 cl de vieux rhum

Sirop :

10 cl d’eau minérale

20 gr de sucre roux bio

Dorure:

1 jaune d’œufs bio

Sucre de cuisson:

1 cuillère à soupe de sucre roux bio en poudre

Préparation de la pâte feuilleté :

Dans un saladier mélanger la farine avec le beurre coupé en petits cubes et mou (mais pas fondu), ajouter, le sel et le sucre. Réaliser un mélanger homogène et ajouter l’eau (à température ambiante). Réaliser une boule l’aplatir légèrement, pour lui donner une forme de rectangle, la filmer et laisser reposer au réfrigérateur 30 minutes.

La sortir du froid et sur une table fortement fariné à l’aide d’un rouleau à pâtisserie l’étaler de la forme d’un long rectangle pas très large, puis la replier en trois. Tourner votre rectangle d’un quart et recommencez à l’étaler. Il faut réaliser cette opération 6 fois. Filmer votre pâte et la laisser reposer au réfrigérateur au moins 1 heure.

Préparation de la frangipane:

Faire fondre le beurre sans le chauffer, ajouter les œufs et bien mélanger puis la moitié du sucre, bien mélanger, y mettre le reste du sucre et le rhum et en dernier la poudre d’amande. Réaliser un mélange Homogène et débarrasser au réfrigérateur.

Préparation du sirop :

Porter à ébullition le sucre et l’eau et débarrasser au réfrigérateur.

Préparation de la galette:

Étaler la pâte et réaliser deux cercle de 20 cm de Diamètre. Les déposer au réfrigérateur 10 minutes. Déposer un cercle de pâte sur votre plan de travail, étaler de façon régulière au centre votre frangipane en prenant soin de laisser un centimètre de bord vide. Avec le pinceau et de l’eau froide, humidifier le bord, puis déposer le deuxième cercle de pâte dessus en appuyant avec vos doigts pour réaliser une fermeture hermétique. Déposer au réfrigérateur 30 minutes.

Prendre votre plaque de cuisson avec la feuille de cuisson dessus, saupoudrer sur vingt centimètre de diamètre avec le sucre roux une très fine épaisseur. Déposer dessus en la retournant votre galette et à l’aide d’une pointe de couteau réaliser des petites pression tout autour (exclusivement sur la partie collé). Réaliser un petit trou au centre et à l’aide d’un couteau quadrillé la surface . Avec le pinceau et le jaune d’œuf dorer la surface de votre galette et la déposer au réfrigérateur 10 minutes.

Cuisson de la galette :

Cuire la galette dans un four chaud à 175 degrés pendant 40 minutes.

Finitions:

Laisser la galette refroidir une bonne quinzaine de minutes puis à l‘aide du pinceau et du sirop la lustrer pour lui donner un jolie aspect brillant.