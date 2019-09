La France bouge - 1083 et la Fédération des Sapeurs-Pompiers s’unissent et créent une collection de vêtements en matière recyclée

LA FRANCE BOUGE

Tous les jours dans La France bouge (12h-14h, du lundi au vendredi), Raphaëlle Duchemin et la rédaction d’Europe 1 font le tour de France des initiatives positives et novatrices.

En février dernier, lors des Trophées Europe 1 de l’Avenir qui récompensent celles et ceux qui participent chaque jour à la France des initiatives et des innovations, le SDIS INDRE s’est vu décerné le Trophée des collectivités locales pour des tenues de pompiers transformées en isolants. C’est à cette occasion que Thomas Huriez, fondateur de 1083 la première marque écoresponsable à de nouveau produire entièrement ses jeans en France, a rencontré la Fédération des Sapeurs-Pompiers. Suite au grand succès de la capsule VOLONTAIRE née de cette rencontre, 1083 et la Fédération des Sapeurs-Pompiers étendent à présent le projet à l’échelle nationale et s’engagent ensemble pour le recyclage et l’économie circulaire.

La capsule 1083 x Sapeurs-Pompiers se compose d’une gamme de vêtements (pulls, polos, pantalons) fabriquée en France, à partir de matière recyclée issue de la récupération et de la transformation des uniformes et vêtements usés des pompiers. De nouveaux modèles seront proposés chaque saison. Ecoconçue, cette capsule est recyclable : une fois usées, les pièces peuvent être déposées dans une borne Le Relais afin d’être recyclées. Cette collaboration s’appuie sur un investissement important en matière de recherche et développement pour innover dans le recyclage des fibres textiles et agir pour l’économie circulaire. Par ailleurs, 1083 s’engage à développer la formation aux gestes de secours au sein de son entreprise pour améliorer la sécurité de ses salariés.

Le partenariat sera signé par Thomas Huriez et Grégory Allione, président de la Fédération des Sapeurs-Pompiers, lors du congrès des Sapeurs-pompiers à Vannes et Europe 1 est à nouveau le témoin de cette initiative novatrice.

Malgré l’invention du denim à Nîmes, 1083 est la première marque à de nouveau produire entièrement ses jeans en France ! Le procédé, générateur d’emplois, permet à 1083 de réaliser toutes les étapes de la transformation du coton sur le territoire : les jeans sont entièrement confectionnés, tissés, teints et délavés en France. Le tout en coton bio uniquement ! Installée à Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure, 1083 propose une ligne de jeans et de bermudas pour homme et une ligne de jeans et de jupes pour femme mais aussi des t-shirts, des ceintures et des chaussures. Des coupes classiques et des modèles plus originaux sont déclinés grâce au procédé unique de délavage laser sans chimie, ni eau, ni sablage utilisé par 1083. Toute la collection est disponible en exclusivité sur www.1083.fr et dans les boutiques partenaires.