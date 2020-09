La dégustation de rhum de Joey Starr

"Le rhum, je le bois blanc et pur" : Joey Starr, connu pour son rap et ses films, voue un culte aux bons petits plats et… à l’alcool de canne à sucre. En témoigne, sa série de reportages effectuée pour Viceland intitulée La route de la soif sur le sujet. Il est donc venu partager son expertise dans l’émission de Laurent Mariotte : La Table des Bons Vivants.

Rhum blanc vs rhum assemblé

Pour l’occasion, le chroniqueur Olivier Poels a concocté une mini-cave à rhum pour une dégustation en bonne et due forme. Première bouteille : le rhum blanc Bologne Black Cane 50%, originaire de la canne noire. Une canne rare, au rendement faible. "Bologne, je connais, c’est une maison très sérieuse", assure Joey Starr. "Il a un côté très agrumes. C’est surprenant pour un blanc. Il est fruité et délicat aussi… Je m’attendais à quelque chose d’un peu plus relevé. Mais j’aime bien."

La deuxième bouteille est un rhum assemblé. "Le rhum Plantation, Barbade Grande Réserve, il a un arôme de vanille et d’épices", explique Olivier Poels. "J’ai une préférence pour le rhum de Plantation ou de la Compagnie des Indes, leurs assemblages sont bons", commente le rappeur. Puriste, Joey Starr ne boit pas de rhum arrangé… "Ou seulement pour rigoler avec les copains et les copines." Vous êtes prévenu.