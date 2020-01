La cuisine créole, ce n'est pas que les accras de morue ou le poulet colombo !

La semaine prochaine se tiendra le Salon de la Gastronomie des Outre-Mer Porte de Versailles, à Paris. A cette occasion, notre chroniqueuse Marion Sauveur vous nous faites voyager… Et elle a envie de nous parler d’autre chose que les classiques accras de morue, les boudins noirs antillais ou le poulet colombo…

La cuisine créole, ce n’est pas que ça ! J’ai choisi de vous parler d’un légume incontournable de la cuisine ultramarine : c’est la chayote. Un légume en forme de poire (ou de butternut). Rugueuse, bosselée, très dure, verte ou blanche en fonction des variétés, elle peut mesurer jusqu’à 20 cm. Ferme comme une pomme de terre Curcubitacé, elle appartient à la famille des courges et des courgettes. C'est très bon pour la santé : faible en calories, riche en potassium, en vitamines et en fibres. La particularité ? Il n'y a besoin que d'une seule graine.

D'où vient la chayote ?

Du Mexique, elle aurait été introduite aux Antilles par Christophe Colomb. C’est pourquoi on l’appelle "christophine" en Guadeloupe ou en Martinique, la chayote étant son nom générique. On l'appelle aussi "Chouchoute" en Polynésie française, "Mirliton" en Haïti, et "Chouchou" à la Réunion. D'ailleurs les Réunionnais disent que le chouchou, c'est comme le cochon : "tout est bon dans le chouchou" ! Parce qu'on consomme tout dans le "chouchou". Tout se mange : sa chair, ses pousses, ses feuilles, sa racine.

Et concernant le goût, comment le décrire ?

La racine a une saveurs de navet et de pomme de terre, ça peut se consommer comme une patate douce. Les jeunes pousses ont un goût de haricots verts, elles peuvent se consommer comme des asperges. Les feuilles se cuisinent comme des épinards. Bien cuites, les graines ont un léger goût de noisette.

Sa chair blanche a une saveur délicate. Cru, elle a le même goût que la courgette. On peut aussi la faire sautée, en gratins... ou sucrée, en confiture, en gâteaux (avec un peu de rhum et des raisins par exemple)

Où est-ce qu’on trouve de la chayote en France ?

Dans des épiceries exotiques. La semaine prochaine, au salon de la gastronomie des Outre-mer, ou encore au marché.