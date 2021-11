La Corse en alerte orange pluies-inondation jusqu'à mercredi 18h

Météo-France a placé mardi l'ensemble de la Corse en alerte orange pluie-inondation pour des orages attendus à partir de 22 heures et jusqu'en fin d'après-midi mercredi, la préfecture annonçant la fermeture de plusieurs lycées et collèges par précaution mercredi. Le phénomène pluvieux attendu est qualifié de "sérieux" par l'organisme météorologique même s'il n'est "pas exceptionnel", avec des cumuls attendus pour l'ensemble de l'épisode entre 100 et 120 mm, et localement 150 mm sur les versants Est du relief corse, et jusqu'à 80 mm sur le littoral.

D'importants cumuls de pluies

Pendant la nuit de mardi à mercredi, des averses orageuses concerneront le sud et l'est de la Corse, précise Météo-France. En milieu de nuit, ces orages devraient s'intensifier avec des intensités pluvieuses de l'ordre de 30 mm/h et des cumuls sur trois heures qui pourront atteindre "60 à 80 mm". Après une accalmie en fin de nuit et en matinée de mercredi, une nouvelle ligne orageuse devrait remonter du Sud et apporter à partir de la fin de matinée des pluies modérées à fortes sur l'Est de la Corse jusqu'en fin d'après-midi, avec des intensités de l'ordre de 20 à 30mm/h.

La #Corse est placée en #VigilanceOrange pour un risque de #PluieInondation par @meteofrance.



️ Forts cumuls de pluie attendus entre mardi soir et mercredi soir.



Soyez prudents et restez informés https://t.co/Knuc1duD48pic.twitter.com/Ej2mRrx8Xj — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) November 9, 2021

La ligne orageuse devrait ensuite perdre en activité en progressant vers le nord et s'évacuer en soirée de mercredi. Du fait de cette vigilance météorologique, la préfecture de Haute-Corse a annoncé que les lycées et collèges de Cervione, Corte et du Fium'Orbu, seraient fermés mercredi. Les transports scolaires desservant les secteurs de Cervione, de la plaine orientale et du Cortenais (centre de la Corse) seront égalementsuspendus mercredi, a-t-elle précisé.

"Recourir au maximum au télétravail"

Le préfet de Haute-Corse François Ravier "appelle la population du secteur compris entre Aleria, Corte et Solenzara à éviter autant que possible tous les déplacements" mercredi et invite les entreprises à "recourir au maximum au télétravail". Météo-France appelle à la plus grande vigilance, recommandant d'éviter de se déplacer, de s'éloigner des cours d'eau, de ne surtout pas s'engager sur une route immergée. Début octobre, la plaine orientale avait déjà été placée en alerte orange météorologique et touchée par un épisode orageux qui avait donné lieu à des inondations et des coulées de boues dans une vingtaine de communes où l'état de catastrophe naturelle avait été reconnu.