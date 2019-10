La contraception bientôt gratuite pour les mineures de moins de 15 ans : "une nécessité de santé publique"

RÉACTION

La contraception sera bientôt gratuite pour toutes les mineures. Le budget 2020 de la sécurité sociale prévoit d'étendre aux plus jeunes un dispositif déjà en place pour les jeunes filles âgées de 15 à 17 ans. Les mineures n'auront plus à payer pour une contraception prescrite par un médecin ou une sage-femme. Et pourront l'obtenir en toute confidentialité.

Enrayer le recours à l'avortement

L'objectif de cette nouvelle mesure est d'enrayer chez ces mineures le recours à la contraception d'urgence et à l'avortement. De fait, "chaque année, près de 1.000 jeunes filles de 12 à 14 ans sont enceintes en France" et "parmi ces grossesses, 770 se concluent par une IVG", est-il précisé dans l'avant-projet de loi.

"Commencer sa vie sexuelle par une IVG, ce n'est pas la meilleure des choses", souligne Israël Nisand, professeur d'obstétrique au CHU de Strasbourg. "D'autant que dans cette classe d'âge, il y a des jeunes femmes qui, culturellement ou socialement, ne peuvent pas avoir recours à l'IVG. Rendre la contraception accessible aux moins de 15 ans était une nécessité de santé publique."