LA QUESTION SEXO - La simulation, est-ce une trahison ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Pour faire plaisir à l'autre, les hommes et les femmes simulent parfois l'orgasme. Jeudi, dans "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1, la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc livre son analyse sur cette question : faire semblant, est-ce trahir son partenaire?

La question de Ludivine, 38 ans

Je suis en couple depuis 10 ans, et si ma sexualité est agréable, je n’ai pas les pics de plaisir qu’attend mon compagnon, j’ai donc recours à la simulation pour ne pas l’inquiéter. Selon mes amies, je construis ma relation sur un mensonge… Est-ce que je le trahis en faisant semblant ?

La réponse de Catherine Blanc

"C’est assez touchant parce qu’elle est tellement dans le besoin de plaire et de lui traduire son amour qu’elle a besoin de lui montrer qu’il est beau, grand, fort… Il y a des plaisirs avant l’orgasme, ce n’est pas un passage obligé ni un passage à accès facile. La simulation, ce n’est pas une trahison. C’est pour encourager, traduire ou indiquer la direction où aller. Il ne faut pas en revanche qu’à force de simuler, elle finisse par agir en fonction et de ne plus être en capacité de recevoir et de jouir.

Un homme peut-il s’en rendre compte ? Non, dans la mesure où les femmes le font avec tendresse et avec tous les artifices attendus par l’homme. C’est ça le problème : l’homme attend tellement qu’une femme crie ou ait des soupirs et des 'encore'… C’est très motivant. On ne peut pas en vouloir à l’homme qui est tout à son plaisir. S’il était en train de chercher où est la faute, l’homme ne serait pas à son plaisir lui-même.

Il faut essayer de libérer la parole dans le couple ou consulter pour essayer de comprendre pourquoi tout est en direction du plaisir et du désir masculin."