«La bonne surprise du jour» : entrée gratuite à l'abbaye du Mont Saint-Michel en raison d'une grève

L'entrée de l'abbaye du Mont Saint-Michel était gratuite vendredi pour le deuxième jour de suite en raison d'une grève des agents de l'établissement public qui réclament plus d'effectifs et de meilleures conditions de travail. "Les gens sont plutôt contents de rentrer gratuitement à l'abbaye. C'est la bonne surprise du jour", a indiqué à l'AFP Jean-Elie Strappini, co-secrétaire général du syndicat CGT du Centre des monuments nationaux.

Le mouvement de grève a été lancé mardi à l'initiative d'une intersyndicale CGT-CFDT-Sud pour réclamer de meilleures conditions de travail, plus d'effectifs et une meilleure rémunération pour la soixantaine d'agents de l'Établissement public du Mont Saint-Michel.

Le besoin de renforcer les équipes sur place

Avec 1,5 million de visiteurs en 2023 (+20% sur un an), l'abbaye est un des monuments les plus visités de France. Le Mont Saint-Michel a reçu environ 3 millions de visiteurs cette année. "Il y a une hausse de l'activité et les agents estiment qu'il faudrait renforcer les équipes et remplacer les emplois précaires par des postes permanents", a expliqué Jean-Elie Strappini. "On fait ça aussi pour la qualité du service rendu au public."

La grève n'a pas empêché l'ouverture de l'abbaye, la direction ayant mobilisé l'encadrement, les vacataires et les titulaires non grévistes pour assurer l'accueil du public. Mais l'entrée est gratuite depuis jeudi, car plusieurs caissières sont en grève au service billetterie.

"Les conditions de sécurité respectées"

"Les conditions de sécurité sont respectées. Des agents distribuent des billets gratuits", a expliqué à l'AFP Thomas Velter, directeur de l'Établissement public du Mont Saint-Michel. "Le dialogue social se poursuit. On a pris des engagements et on les a tenus", a souligné Thomas Velter, en précisant que les effectifs avaient progressé de 7% depuis 2018, à 61,7 équivalents temps plein.

La grève est "partie pour durer", a estimé pour sa part Jean-Elie Strappini, qui affirme ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante de la direction du Centre des monuments nationaux. Avec plus de 5.000 visiteurs par jour, le mouvement de grève ne semble pas avoir affecté la fréquentation de l'abbaye, malgré l'annulation de certaines visites commentées. Sur l'année, "la fréquentation reste soutenue et a retrouvé les niveaux d'avant Covid", a même souligné M. Velter.