La babka salée potimarron-noisettes de la cheffe Sonia Ezgullian

Cette semaine, la cheffe et autrice Sonia Ezgullian a cuisiné une babka salée au potimarron et aux noisettes pour la Table des Bons Vivants. Sa recette est à retrouver juste ici.

Babka potimarron-noisettes de Sonia Ezgulian

Pour 6 personnes

Ingrédients :

500 g de farine

25 g de levure de boulanger

200 g de potimarron

80 g de beurre

15 cl de lait froid

1 œuf + 1 jaune

½ c. à café de curcuma

2 pincées de sel

2 pincées de sucre

2 c. à soupe de pâte de noisettes

50 g de noisettes mondées

Brossez le potimarron, retirez seulement le pédoncule, coupez le potimarron en dés et faites-les cuire dans le lait + 10 cl d’eau. Mixez ensuite pour obtenir un velouté bien lisse. Laissez refroidir.

Mélangez la farine, l’œuf battu, le beurre ramolli, le curcuma, le sel, le sucre, le velouté de potimarron et la levure. Pétrissez 5 minutes et laissez lever la pâte 1 heure dans un endroit tempéré de la cuisine. Partagez la pâte en quatre, formez des boules et disposez-les dans un moule à cake chemisé de papier sulfurisé.

Laissez lever 30 minutes à température ambiante.

Sur le plan de travail fariné, étalez la pâte pour former un grand disque. Tartinez la pâte de noisette sur toute la surface puis parsemez les noisettes entières. Roulez pour obtenir un boudin de pâte puis incisez-le sur toute la longueur, tressez les deux morceaux de pâte entre eux puis disposez la tresse dans un moule à cake chemisé de papier sulfurisé. Badigeonnez de jaune d’œuf battu avec un peu d’eau et avec la pointe des ciseaux, faites de petites incisions.

Enfournez 25 minutes à 210°C et 10 minutes à 180°C. Laissez refroidir et découpez de belles tranches.