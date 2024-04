Kyo : «On ne s'est jamais vraiment arrêté», le grand retour du groupe emblématique des années 2000

C'est le grand retour de Kyo! Le groupe pop rock revient sur ses plus grands succès au micro de Thomas Isle, ce mercredi dans Culture Média. Le groupe, qui tient son nom d'un personnage de jeu vidéo, s'est formé en 1994, en répétant dans un garage. En 2003 ils lancent leur deuxième opus. Une chanson se démarque : "Dernière danse". Pourtant, les quatre garçons n'avaient pas prévu d'en faire un tube : "C'était une chanson cachée, écrite en remerciement à nos éditeurs, nos proches et notre label. Il n'y avait même pas de vraies paroles ni de refrain" raconte Ben, le chanteur du groupe. Mais une fois que leur entourage l'écoute, c'est sans appel : il faut écrire de vraies paroles et inventer un refrain.

L'album Le Chemin est finalement vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires, c'est le début du succès. Avant de choisir les onze morceaux qui le composent, le groupe a dû faire un choix : " On avait environ 60 sons dont 40 avec des paroles. On a eu une grande sélection à faire, j'ai toujours le carnet avec tous les noms des morceaux et des petites croix à côté de ceux qu'on a gardé", explique le chanteur.

Un remix réussi

Cet album n'avait pas encore dit son dernier mot puisqu'en décembre 2023, Kyo remixe un de ses titres phares "Je cours", en invitant le chanteur Nuit Incolore. Pari gagné pour le groupe puisqu'en janvier 2024 c'est le titre le plus diffusé de France en radio. Le grand retour du groupe qui a confié "ne jamais s'être vraiment arrêté", est annoncé courant 2024.