Justice : au Mans, le tribunal de police contraint de fermer ses portes pour quelques mois

La justice attendra. Dans la Sarthe, le tribunal de police du Mans restera fermé pendant six mois. Cette fermeture illustre le manque de moyens de la Justice. Le mois dernier, le garde des Sceaux a annoncé le recrutement de 10.000 fonctionnaires d'ici à 2027. "Ici, nous accédons aux salles du tribunal de police qui va rester porte close au moins jusqu'au mois de juin", explique l'avocat Jean-Baptiste Vigeant. Il regarde les juges quitter le tribunal, contraints de rejoindre les nouvelles cours criminelles ou soutenir leurs collègues d'Outre-mer en difficulté. Pour l'avocat, il est difficile d'expliquer à ses clients qu'ils ne pourront pas voir de juges avant 2024.

Une augmentation des crimes et des délits

"Les délais sont déjà extrêmement longs et là, c'est vrai que ce délai supplémentaire est totalement déraisonnable. Nous avons des clients qui nous disent qu'ils vont tenter de régler leurs différends par d'autres voies que celle de la justice", poursuit-il au micro d'Europe 1. Cette absence de réponse pénale rapide inquiète alors qu'une nouvelle délinquance s'est installée dans la ville : "On a constaté en 2022 une explosion du nombre d'homicides par arme à feu liée au trafic de produits stupéfiants et à une organisation d'individus suivants des motifs communautaire qui n'étaient pas connus jusque-là et qui sont venus impacter directement l'activité du tribunal", précise Sébastien Colombet, juge d'instruction.

Dans le département, les crimes et délits ont déjà augmenté de 30% en dix ans.