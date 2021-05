Jusqu'au 24 mai, Europe 1 part à la rencontre du monde agricole en partenariat avec le Cniel

Jeudi 13 mai

Europe Soir (18h-20h) : Julian Bugier animera un débat thématique autour de l'agriculture et de la filière laitière.

Il reviendra, avec ses invités, sur ses enjeux et son économie autour de ce thème : "Renouvellement des générations, attractivité : la filière lait en danger ?"

Vendredi 14 mai

Europe Matin (5h-7h) : Sébastien Krebs sera, dès 5h, en direct de la ferme de Juchy, à Lizines en Seine-et-Marne.

Au programme de cette matinale spéciale : une visite de la ferme avec Jean-Claude Pette, éleveur laitier, qui se livrera sur son métier et ses difficultés liées notamment au prix du lait ; à 5h40, les coulisses de la fromagerie de Juchy avec Philippe Delin, son propriétaire, l'occasion pour les auditeurs de découvrir les dessous de la fabrication du brie et du brillat-savarin, deux de ses spécialités et, à 6h40, un entretien avec Benoît Rouyer, directeur Economie et Territoires au Cniel ; il reviendra, au micro d'Europe 1, sur la répartition de la valeur du lait entre les différents acteurs de la filière ainsi que ses perspectives.

Samedi 15 mai

La Table des bons vivants (11h-12h30) : Laurent Mariotte proposera son émission depuis la ferme de la Mondière située à Orbec dans le Calvados.

Il recevra le chanteur Gaëtan Roussel qui se prêtera au "questionnaire des bons vivants" et offrira un live exceptionnel aux auditeurs.

Ophélie Neiman proposera une chronique sur le cidre, Charlotte Langrand s'intéressera à Alexandre Bourdas, chef du SaQuaNa à Honfleur et Jean-Luc Petitrenaud au beurre et la crème. Qui dit Normandie, dit aussi fromage, il sera question, ce samedi, des spécialités normandes. Sans oublier un dossier sur la cuisine normande, à travers l'œuvre de Flaubert à l'occasion des 200 ans de l’anniversaire de sa naissance, avec la journaliste Valérie Duclos.

Dimanche 16 mai

Europe Soir (18h-20h) : Wendy Bouchard sera en direct de la ferme de Scay, à Venesmes dans le département du Cher.

Elle consacrera son émission au bien-être animal dans les fermes françaises. Elle interrogera notamment Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, sur transmission et le renouvellement des générations dans le monde agricole. Hélène Freger, à la tête d'une ferme de polyculture, éleveuse de vaches laitières et de veaux de lait mais aussi spécialiste de la pisciculture partagera son expérience avec les auditeurs.

Lundi 17 mai

La France bouge (13h-14h) : L’équipe de la France bouge, portée par Emmanuel Duteil et d’Élisabeth Assayag, retrouvera les auditeurs pour une émission depuis l’Eure, à Flipou, au sein de la ferme des Peupliers.

Ils s'entretiendront avec Edouard Chedru son dirigeant, Dominique Boucherel, président de l’Anefa (Association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture), et Michel Le Denmat, cofondateur de Ortusia, la première application d’accompagnement au potager.

Samedi 22 mai

La Table des bons vivants (11h-12h30) : Laurent Mariotte consacrera un des dossiers de son émission à l'agriculture et la filière laitière.