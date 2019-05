Jura : le commandant de la gendarmerie de Lons-le-Saunier retrouvé mort

Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Lons-le-Saunier a été retrouvé mort jeudi dans son logement de fonction, a appris l'AFP vendredi de sources concordantes. Le corps de ce capitaine "a été retrouvé au sein de la caserne de la gendarmerie de Lons, qui est son lieu de domiciliation. Et à ce stade de l'enquête, les investigations se poursuivent", a indiqué le parquet de Lons-le-Saunier.

Un suicide ?

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte, a-t-on ajouté. Né en 1973, l'officier avait pris ses fonctions à Lons-le-Saunier en mars, a-t-on précisé auprès de la Région de Gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté, sans fournir plus de précisions. Selon le magazine spécialisé L'Essor de la Gendarmerie, le quadragénaire aurait mis fin à ses jours avec son arme de service. Parquet et gendarmerie n'ont pas confirmé cette information.