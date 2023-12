Journée du handicap : les villes de France toujours inaccessibles aux personnes handicapées

Ce dimanche 3 décembre, c’est la journée internationale des personnes handicapées ! À 8 mois des Jeux olympiques, Paris n’est toujours pas au point pour accueillir confortablement les personnes atteintes d'un handicap. Difficultés d'accès aux transports en commun, commerces inatteignables, rues encombrées, impraticables… Cette journée, est aussi l’occasion de mettre en lumière toutes ces difficultés.

Un véritable enfer

Paris, comme beaucoup de villes de France, n’est pas spécialement hospitalière pour les personnes atteintes de handicap. Un simple trajet du quotidien peut rapidement devenir un véritable enfer, comme en témoigne Virginie qui habite dans la capitale française et se déplace en fauteuil roulant. "Chaque déplacement que je peux faire au quotidien, c’est un parcours du combattant. On a un sentiment d'assistance qui est très prononcé. Ce qui me fait sentir handicapée, c’est certes ma situation, mon fauteuil, mais c’est aussi et surtout l’environnement qui est hostile et qui n’est pas du tout adapté", déplore-t-elle au micro d'Europe 1.

Difficultés pour se déplacer dans la rue, pour prendre les transports en commun ou encore pour accéder à certains commerces. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’en France, 50% des bâtiments qui accueillent du public ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Autant de problèmes qui sont inacceptables pour Pascale Ribes, présidente d’APF France Handicap. "Notre liberté d’aller et venir, elle est tellement impactée, que nous sommes obligés de nous transformer d’abord en ingénieur de notre propre déplacement. Par exemple, à Paris, sur 309 stations de métro, seulement 9 stations sont accessibles, donc c’est un véritable apartheid social finalement. Si l’accessibilité n’est pas rendue, vous ne pouvez pas accéder à l’école, à l’emploi, à la santé et aux loisirs, donc stop quoi", alerte Pascale Ribes.

Ils ne voient donc pas d’amélioration aujourd’hui concernant l’accessibilité, et attendent des mesures fortes du gouvernement, notamment à huit mois des Jeux olympiques et paralympiques qui verront arriver dans la capitale plusieurs centaines de milliers de personnes en situation de handicap.