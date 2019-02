Journée bien-être pour des femmes de Saint-Denis : "On a l'impression d'être de l'autre côté de la télé"

REPORTAGE

C'était une journée particulière pour ces femmes en situation de précarité. En partenariat avec LVMH, le Secours Populaire du 93 a organisé pour elles des ateliers de coiffure et de maquillage, mercredi, au centre socio-culturel de Saint-Denis, en région parisienne.

Maquillées par un professionnel. Pour l'occasion, les salles du centre ont été transformées en loges d'artistes : de grands canapés et des tables de maquillage en face de miroirs entourés d'ampoules. "On a l'impression d'être de l'autre côté de la télé", s'émerveille Vesna, jeune mère et maquillée pour la première fois par un professionnel. "Nous, on n'a pas ça au quotidien, on n'a pas les moyens."

>> De 5h à 7h, c’est "Debout les copains" avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Horia, 61 ans, avait oublié ce plaisir simple de prendre soin d'elle en achetant du rouge à lèvres, en mettant du mascara ou même en se parfumant. "On travaille sans arrêt", dit-elle, "À mon âge, je me dis que j'ai raté [des choses]. C'est un partage, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi ces gens-là."

"Il n'y a pas à se culpabiliser". Après les maquilleurs, les photographes ont pris le relais. "Travailler sur la dignité des gens, c'est penser qu'ils ont aussi un cerveau, des envies. Ils peuvent avoir des envies de luxe, c'est normal, il n'y a pas à se culpabiliser. Un être humain, ce n'est pas seulement un estomac", rappelle Annick Tamet, du Secours populaire.

Cinq autres dates. Après cette journée de soins, chacune est repartie avec son portrait. Un livre compilera certains portraits au bénéfice du Secours populaire. Cinq autres dates sont prévues en France, à Marseille, Roubaix ou encore Carcassonne. Au total, 350 femmes devraient en bénéficier.