JO Paris 2024 : les ayant-droits d'Édith Piaf approchées pour utiliser «L'hymne à l'amour»

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 sur la Seine se précise, et une célèbre musique devrait résonner dans les télévisions du monde entier. Les ayant-droits d'Édith Piaf ont effectivement été approchées pour autoriser gratuitement l'interprétation de la célèbre chanson de la Môme, L'hymne à l'amour (1950), relate Le Parisien. C'est d'ailleurs la chanteuse Aya Nakamura qui est pressentie pour l'interpréter, malgré l'opposition de certains responsables politiques.

Des chansons "utilisées gratuitement" lors des JO

Les héritières d'Édith Piaf, Catherine Glavas et sa sœur Christie Laume, ont été contactées mi-mars par les éditions Raoul-Breton, qui "gèrent les droits de cette chanson" coécrite par la Môme, explique la première. Ces éditions lui ont demandé d'autoriser une utilisation gratuite de ce titre lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux "avec une nouvelle orchestration et une chanteuse", et Catherine Glavas a "évidemment accepté", indique-t-elle à nos confrères.

Pour le moment, L'hymne à l'amour est le seul titre qui a fait l'objet d'une demande officielle d'utilisation. Néanmoins, poursuit Le Parisien, une autre maison d'édition, Beuscher, a été approchée par le comité d'organisation de l'événement pour éventuellement emprunter La vie en rose. Dans tous les cas, les deux héritières affirment avoir "donné (leur) accord pour que les chansons soient utilisées gratuitement dans le cadre des JO". Il faut rappeler que les titres de la Môme sont encore très populaires dans le monde aujourd'hui.