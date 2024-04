JO 2024 : premier rassemblement des volontaires de la Ville de Paris à l'Arena Porte de la Chapelle

À un peu plus de 100 jours des Jeux olympiques, près de 1.200 volontaires de la Ville de Paris se sont rassemblés samedi à l'Arena Porte de la Chapelle pour une première journée de rencontre et de cohésion. Mobilisés dans l'espace public, ces bénévoles auront pour tâche principale d'accueillir, d'informer et d'orienter les visiteurs durant la période des Jeux. Certains d'entre eux auront pour mission d'accueillir les journalistes au sein du "Paris Media Centre" dans le 3ème arrondissement de Paris.

5.300 volontaires de la Ville de Paris

Réunis avec des intervenants de la Ville de Paris sur le futur site des épreuves de badminton, para-badminton, gymnastique rythmique et para-haltérophilie, les bénévoles ont pu en savoir un peu plus sur leurs missions et l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. "Aujourd'hui, l'objectif pour nous c'était de les rassembler pour leur donner un premier niveau d'information sur ce qu'il va se passer cet été", a souligné Julien Combret, en charge du programme volontaires de la Ville de Paris sur les Jeux.

En tout, la Ville de Paris mobilisera près de 5.300 volontaires cet été, en complément des 45.000 volontaires de Paris 2024 qui ont également pu participer à une journée de convention le 23 mars à La Défense Arena. Pour remercier les bénévoles, la Ville de Paris leur a notamment offert une place pour assister à une épreuve des Jeux olympiques ou paralympiques. "C'est un moment unique qu'on va vivre", se réjouit Fanny Leroy, 46 ans, future volontaire. "Pour moi c'est vraiment une expérience humaine et je voulais avoir l'occasion de vivre ça."