Jessie s'est faite escroquer par ses voisins : "On a signé l'acte de vente de la voiture, mais ils n'ont jamais donné la carte grise"

Jessie croyait faire une bonne affaire lorsqu'elle a racheté une voiture d'occasion à ses voisins, mais l'opportunité s'est vite révélée être une escroquerie. Plusieurs mois après, Jessie ne dispose toujours pas de la carte grise lui permettant d'attester de sa propriété sur le véhicule. Profitant de sa crédulité, sa voisine lui demande des sommes très importantes pour des réparations fantasques concernant des dommages dont elle n'est pas responsable. Récemment elle a menacé de venir "se servir" directement dans l'appartement. Jessie a donc contacté Olivier Delacroix à la Libre antenne d'Europe 1, pour demander conseil sur la manière de se débarrasser de ces escrocs.

"J'ai deux trois soucis avec mes voisins, je suis en litige. On est dans un immeuble et ce sont les voisins du dessous. En août, ils nous ont proposé de nous vendre une voiture à crédit, qu'on paie tous les mois, 200 euros par mois. On a signé l'acte de vente mais ils ne nous ont jamais donné la carte grise, donc nous n'avons jamais pu aller la mettre à notre nom, c'était au nom de leur meilleur ami. C'est une 407, le prix c'était 2.000 euros, j'en ai versé 600, aucun reçu.

Début novembre, ma voisine vient me voir et me dit 'la 407 me manque, est-ce que ça t'intéresserait de l'échanger contre un C4 Picasso', elle m'a un peu mis le couteau sous la gorge, et comme je suis influençable, j'ai dit oui, mais donc les mensualités étaient plus grosses car la voiture avait moins de kilomètres au compteur, elle était à 3.500 euros pour 220.000 kilomètres. J'ai récupéré le Picasso. Je n'ai pas non plus eu la carte grise de celui-ci, qui est à son nom. On doit faire la contre-visite du contrôle technique, il y en a pour 600 euros.

Entendu sur europe1 : Elle m'a demandé 200 euros, le surlendemain 600 euros et maintenant c'est 800 euros

Au final, je me suis aperçu que la 407 ce n'était pas pour elle, mais pour son neveu qui vivait chez elle. Sauf qu'un jour, quand j'avais la 407, je me suis pris un trottoir et j'ai crevé, on a changé la roue, et on est reparti. Et là, il y a peu, trois semaines après l'échange, son neveu a eu un accident et la roue et est parti. Mais il roulait comme un taré, il prenait les dos d'âne à 90 km/h, la voiture faisait des bonds. En plus il conduit sans permis.

Et il y a quelques jours, ma voisine m'appelle pour me dire que en crevant j'ai cassé le cardan et qu'il y en a pour 70 euros. Je me dis : 'C'est ma faute j'ai crevé, je vais payer'. Le lendemain, elle m'a demandé 200 euros, le surlendemain 600 euros et maintenant c'est 800 euros. Elle essaye de m'arnaquer, c'est ce qu'on m'a dit. Ils veulent que je paye en quatre mois, plus la mensualité de 500 euros pour la nouvelle voiture. Elle veut 800 euros demain. On n'a pas encore payé pour la Picasso, on a fait l'échange le mois dernier, mon ami venait de trouver du travail et il a été payé en retard. Ils se sont dit 'elle va payer les cadeaux de Noël'.

Entendu sur europe1 : Ils m'ont piqué un pneu pour faire du chantage

Ils ont un garage personnel où son conjoint, qui est mécano, a plusieurs voitures. A mon avis ce n'est pas la première fois qu'ils doivent le faire, revendre les voitures, ne pas donner les cartes grises et les récupérer. Un jour elle m'a dit : 'de toute façon si on se quitte et qu'il m'embête, j'appelle les flics pour le balancer pour son trafic avec ses voitures'.

J'ai appris que la mère de ma voisine avait dit : 'Tu préviendras Jessie qu'ils sont en train d'essayer de l'arnaquer, parce qu'elle est trop conne, elle est trop gentille, elle dit oui à tout'. Je le sais, mais ils me mettent le doute. Ça va dégénérer physiquement c'est certain, son copain est violent, son neveu l'est aussi, ils en sont capables je pense. Elle m'a dit 'si vous me rendez pas mon argent, je viendrais dans l'appartement me servir'. Ce matin j'arrive à la voiture, il manquait un pneu. Ils m'ont piqué un pneu pour faire du chantage."