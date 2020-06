Jean-Pierre Foucault, collectionneur de voitures anciennes : "C'est un retour vers l'enfance"

INTERVIEW

Les voitures de collection, un placement intelligent ? Leur cote a explosé lors des cinq dernières années, mais pour Jean-Pierre Foucault, c'est autre chose qui se joue dans sa passion pour elles : sur Europe 1, mardi matin, le célèbre animateur de TF1 raconte ce "rapport affectif" qui le lie aux douze "anciennes" qu'il possède aujourd'hui.

"Je n'achète pas une voiture de collection en me disant que je vais la revendre dans dix ans en ayant fait trois fois la culbute", évacue le présentateur emblématique du concours de Miss France. "Je collectionne les voitures populaires et françaises, parce que c'est dans ces voitures que je me baladais lorsque j'étais gamin. C'est pour moi un retour vers l'enfance et l'adolescence bon marché. Je suis très heureux de pouvoir m'offrir ce petit luxe en étant dans les voitures que mon père conduisait lorsque j'étais tout gamin."

"Capital sympathie extrêmement fort"

Pas d'investissement dans le but d'une revente plus intéressante dans quelques années, donc, et même une logique inverse chez l'ancien présentateur de Qui veut gagner des millions ? : "Ces voitures n'ont pas une très grosse valeur marchande, mais une très forte valeur affective", assure Jean-Pierre Foucault au micro de Matthieu Belliard. "Ce qui est intéressant avec ces voitures populaires, c'est le nombre de gens qui vous font des appels de fard ou qui klaxonnent. Ça apporte un capital sympathie extrêmement fort."

Et ce retour vers ses jeunes années, Jean-Pierre Foucault, 72 ans, le retrouve grâce… à l'odorat : "La mémoire olfactive est très importante. Mon père avait une Delahaye carrossée par Chapron, une belle voiture", raconte-t-il. "Ma mère l'a vendue au décès de mon père. Elle est quelque part du côté de Limoges. Et lorsque je vais à Limoges, je vais voir ce monsieur, je me mets à l'intérieur de la voiture et l'odeur me ramène dans ma plus tendre enfance."