«Je vais rester sur mes gardes» : à Lyon, l'angoisse des voisins de la femme de confession juive poignardée chez elle

C'est un drame qui se déroule sur fond de tensions internationales. Une jeune femme de confession juive a été blessée par arme blanche à son domicile, a indiqué ce samedi le parquet. Pour le moment, une enquête pour "tentative de meurtre" a été ouverte, alors que "le mobile antisémite", est pris au sérieux par les policiers. Une croix gammée a notamment été taguée sur la porte de la victime, même si les autorités se mettent sur la réserve, expliquant ne pas pouvoir la dater pour le moment.

"On est tous unis normalement"

Dans le quartier de Montluc à Lyon, le choc est immense. Cette jeune mère de deux enfants, âgée de 30 ans, est connue de tous. Beaucoup assurent désormais avoir peur. "Ça peut m'arriver à moi, à ma voisine d'en face ou celle d'en dessous. Donc, je ne me sens pas de rester toute seule", chez moi, confie cette voisine au micro d'Europe 1. Elle a donc décidé de rejoindre un ami qui vit au troisième étage de son immeuble.

"Je vais rester sur mes gardes", précise un autre voisin. L'une des pistes privilégiées est celle de l'acte antisémite. Un mobile que ne comprend pas cette femme qui vit dans le quartier depuis quinze ans. "On est tous unis normalement. On a vécu avec des juifs, des bouddhistes, des athées, des chrétiens, etc. On n'a jamais eu de souci, aucun problème", explique-t-elle.

Des habitants qui voient la qualité de vie se dégrader à Lyon

Mais dorénavant, la prudence est de rigueur pour les voisins de la victime. "Il y a de la délinquance dans les coins de rue, en bas de chez nous", "Il y a du trafic de drogue. Lyon est devenue une ville de plus en plus incertaine", explique ce couple.

Si tous pensent à la mère de famille, tous veulent comprendre maintenant ce qu'il s'est vraiment passé dans leur immeuble lyonnais.