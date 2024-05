«Je suis heureuse de lui faire plaisir» : chez les petits, l'incontournable cadeau de la fête des Mères

C'est le jour J pour la fête des Mères. Ce dimanche 26 mai marque la journée des cadeaux destinés aux mamans. De la maternelle jusqu'à l'âge adulte, les Français, petits ou grands sont invités à offrir un joli présent à leur génitrice.

Être créatif

Alors, vendredi dernier, à l'école Blomet, dans le 15e arrondissement de Paris, les élèves de CM2 s'activent pour terminer leurs petits cadeaux. Cette année, ces 31 écoliers vont offrir un cadeau utile : une boîte de mouchoirs en bois. Et pour la sophistiquer, les élèves ont des gommettes et des feutres. De quoi leur donner plein d'idées.

"Je vais faire un soleil noir et blanc pour que ce soit un peu plus créatif", confie une jeune élève au micro d'Europe 1. "J'ai fait des fleurs et je les ai coloriées en rose parce que je sais qu'elle aime le rose", ajoute son voisin de table.

Remercier les mères pour leur travail

Les travaux sont en cours, les artistes en herbe sont appliqués sous l'œil averti de la maîtresse. Objectif pour les petites têtes blondes : montrer l'amour qu'ils portent à leurs mamans. "C'est elle qui m'a donné la vie. C'est une personne que j'aime beaucoup et donc je suis heureuse de lui faire plaisir", note une petite fille. "Moi, je remercie nos mamans pour tout ce qu'elles font et pour leur amour", ajoute un jeune garçon à quelques rangées de là.

Et après une heure, le cadeau de la fête des Mères est prêt à faire pleurer de joie les mamans. Pour ces dernières, il faudra probablement sortir un mouchoir.