«J'ai des douleurs partout» : à Lyon, le dernier paysan de la ville cherche un repreneur pour prendre sa retraite

À Lyon, dans le 9ème arrondissement, Louis-Pierre Perraud, le dernier paysan de la ville, met tous ses efforts à la recherche d'un repreneur pour ses cultures de fruits et légumes. Après des années de travail acharné et physiquement éprouvant, cet agriculteur de quatrième génération, aimerait prendre sa retraite. Son arrière-grand-père avait commencé à cultiver ses 13 hectares de terres en 1896. Aujourd'hui, celui que tout le monde appelle ici Pierrot cultive fruits et légumes, qu'il vend directement à la ferme.

"Mes jambes ne me portent plus"

"En fruits, en cette saison, ça va être pêches, abricots. On vient de finir les fraises et les framboises. En légumes, il y a encore plus de choix. C'est aussi bien de la salade, de l'épinard, du poireau, de la carotte, de la pomme de terre, de la courge, bientôt, du concombre et de l'aubergine qui poussent ici à Lyon", énonce fièrement Louis-Pierre Perraud. Mais après 40 ans de bons et loyaux services, Pierrot, 61 ans, aspire à un peu de repos et un acquéreur pour sa ferme et ses animaux, dont l'âne Pedro. "Il me faut la retraite, là ! J'arrive plus à marcher, mes jambes ne me portent plus. J'ai des douleurs partout", regrette-t-il. "Maintenant, je suis au bout du rouleau donc je voudrais bien passer la main."

Mais cette retraite attriste les habitués, comme Martine, bien qu'elle comprenne parfaitement : "Il est fatigué le pauvre ! Il est usé. Il faut qu'il aille se reposer. Mais tout ce qu'il a fait ici, c'est fabuleux. Et comme c'est la dernière ferme de Lyon, il ne faut pas que ça se perde !" Le repreneur est donc très attendu. Pierrot, lui, profitera de sa retraite pour voyager, lui qui n'a jamais pris de vacances en 40 ans...