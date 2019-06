Isabelle, 56 ans, a vécu une relation à distance pendant plusieurs années : "Cela a renforcé notre couple"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

La relation à distance est souvent une épreuve pour le couple. Choix ou contrainte, dans les deux cas il faut savoir s'adapter et trouver un nouveau rythme quotidien, loin de l'être aimé. C'est ce qu'a fait Isabelle. Cette femme de 56 ans était en couple depuis 20 ans lorsqu'elle a dû se séparer physiquement de son mari, pendant plusieurs années. Elle raconte cette relation de couple à distance à Olivier Delacroix, jeudi sur Europe 1.

"Nous habitions dans un pays en Afrique et mon mari a été muté dans un autre pays. Nos enfants arrivaient aussi à un âge crucial au niveau de leurs études. Ma fille a fait le choix d'aller en Espagne et quant à notre fils, nous voulions le remettre dans un lycée français. J'avais aussi des parents vieillissants, je voulais accompagner la fin de vie de mon père. Et je souhaitais aussi reprendre une activité professionnelle. Il y a donc plein de choses qui m'ont poussé à revenir et à prendre cette décision de séparation physique.

>> De 15h à 16h, partagez vos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Ce qui m'a aidé, c'est d'être dans le mouvement. Je me retrouvais seule avec les deux enfants, dont une à gérer à distance. Tout ce qu'on faisait avant à deux, je devais le gérer toute seule. J'étais extrêmement occupée : c'est dans l'action que j'ai supporté cette séparation et cette solitude.

Il n'y pas eu tellement de moments de doute par rapport à cette relation à distance, car nous avions vingt ans de vie commune derrière nous. Nous avions eu le temps de construire notre couple, de la confiance, de se connaître et se comprendre. On se voyait sur Skype régulièrement. Je n'ai pas regretté d'avoir fait ce choix personnel. Je ne dis pas que cela n'a pas été difficile. Quand j'avais des problèmes, quand c'était difficile, il était loin et il ne pouvait pas m'aider. Nous avions une vie très différente tous les deux et c'était ça la principale difficulté : le décalage de nos deux vies. Mais ce fut une expérience enrichissante.

Cette relation à distance a renforcé notre couple, mais encore une fois, nous avions déjà une bonne base de vie commune. Sans ça, je pense que cela aurait été une très grande difficulté pour notre couple."