Interdiction de boire et de manger dans les trains : comment va s'appliquer la règle ?

Une mesure qui suscite l'incompréhension. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier que la consommation de boissons et d’aliments serait interdite dans les transports, y compris longue distance, dès le 3 janvier. En déplacement près de Megève, en Haute-Savoie, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a assuré aux voyageurs que cette nouvelle règle s'appliquerait avec "pragmatisme".

Les wagons bars fermés

Le ministre a donné des précisions concrètes sur la façon dont vont se dérouler les retours des vacanciers, samedi et dimanche. Parmi les conséquences des décisions d'hier : les wagons restaurant seront désormais fermés. Donc, plus de petit café ou de plats réchauffés à déguster dans le train, et il faudra en permanence rester assis à sa place, avec le masque.

Faire preuve de "discernement"

Boire et manger sera tout de même possible, pour peu que cela ne dure pas des heures. Les personnels seront "compréhensifs" et "pragmatiques," a assuré Jean-Baptiste Djebbari. "Très concrètement, sur la très longue distance, les wagons bars seront fermés", a-t-il rappelé. "On va être évidemment très pragmatiques et faire preuve de discernement sur le sujet. Il ne serait pas normal, par exemple, d'interdire aux gens de boire ou à une mère de donner de la nourriture à son enfant" a souligné le ministre du Transports.

Masque obligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans

Selon lui, l'application de cette règle relèvera avant tout du bon sens. "Comme on dit dans le jargon, on va 'opérationnaliser' ces mesures", promet par ailleurs Jean-Baptiste Djebbari. Ces nouvelles règles sont donc encore en train d'être rédigées.

Autre nouveauté dans les transports : le masque va devenir obligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans, à l'image de ce qui se fait déjà dans les écoles. Cette mesure ne sera effective qu'à partir de lundi prochain, donc elle ne s'appliquera pas ce week end. Il faudra plutôt y penser pour les vacances de février. Enfin, en ce qui concerne les avions, notamment les long courriers, les règles ne changent pas masque obligatoire sur toute la durée du vol, sauf sur les temps, les temps bien précis de restauration. En la matière, il n'y a donc pas de durcissement.