Intempéries: un mort dans le Var, une autre personne toujours portée disparue

Un homme est mort, dimanche soir, à la suite des intempéries qui ont touché le Var et les Alpes-Maritimes, deux département placés en alerte rouge pluie-inondation. Selon la préfécture du Var, le corps d'un homme, "signalé disparu aux alentours de 21 heures", sur la commune de Fréjus, "a été retrouvé sans vie". "Il s'agit du propriétaire d'une pension pour chevaux qui voulait veiller sur ses animaux et a été emporté par les eaux", précise la préfecture du 83. Une autre personne est elle portée disparue, toujours dans le Var, emportée dans un véhicule qui aurait tenté de franchir un gué, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture. "Le véhicule a potentiellement été emporté dans un gué, sur la commune de Saint-Paul-en-Forêt, mais les condition actuelles rendent les recherches très difficiles", ont expliqué les pompiers à l'AFP, en précisant attendre un hélicoptère pour éclairer le site.

210 interventions des pompiers

Si le Var est en alerte rouge depuis dimanche matin, frappé par un second épisode méditerranéen après celui qui avait causé la mort de six personnes le week-end dernier dans le département, la situation s'est aggravée dimanche en fin d'après midi avec un renforcement des précipitations. A 21h30, selon le dernier point effectué auprès des pompiers, 210 interventions ont eu lieu durant la journée et 76 personnes au total ont été mises en sécurité, avec quatre victimes en "urgence relative". De nombreuses interventions et reconnaissances étaient toujours en cours.

Mandelieu, "ville sinistrée"

Les secours étaient notamment engagés à Fréjus, où un quartier a été envahi par les eaux, ainsi qu'à Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens, deux communes déjà durement frappées le week-end dernier. Les Alpes-Maritimes étaient également durement touchées dimanche soir, avec plusieurs quartiers inondés à Mandelieu-la-Napoule et Cannes. A Mandelieu, "la ville est totalement sinistrée" a affirmé le manager général de la ville, David Konopnicki, cité par le quotidien Var Matin, en craignant "une 3e vague très intense de précipitations" vers 22h00. "Les inondations vont être soudaines et nombreuses. La seule urgence à ce stade est de sauver des vies", a déclaré de son côté le maire de Cannes, David Lisnard, sur Twitter, selon qui "il y aura plus de particuliers sinistrés que le week-end dernier".

Un nouvel événement pluvieux-orageux est en train de se renforcer et d’arriver sur l’agglomération. Il serait au minimum de 155mm/h, soit une intensité exceptionnelle. Les inondations vont être soudaines et nombreuses. La seule urgence à ce stade est de protéger les vies. — David Lisnard (@davidlisnard) December 1, 2019

La Préfecture des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà annoncé dimanche soir la fermeture de tous les établissements scolaires à Cannes, Mandelieu et Pegomas, une commune frappée par une coulée de boue. Face aux fortes précipitations sur le secteur, l'autoroute A8 a été fermée en début de soirée, dans les deux sens, entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore et du Cannet-des-Maures.