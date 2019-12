Intempéries : "Ça a beaucoup soufflé cette nuit, c'était affreux"

RÉACTION

Le sud-ouest et le centre de la France ont été balayés par des vents violents, qui ont soufflé jusqu'à 207 km/h à Iraty, dans les Pyrénées-Atlantiques, entre jeudi et vendredi. A côté de Saint-Etienne, Marie-Christine a même vu le toit de la station-service de son village, Saint-Romain-en-Gier (Rhône), s'envoler.

"On ne peut pas dormir car on est inquiet"

"On a découvert ça ce matin, tout était arraché !", témoigne Marie-Christine sur Europe 1. "Ça a beaucoup soufflé cette nuit, c'était affreux, et sur toute la région. Et puis avec un vent comme ça, on ne peut pas dormir car on est inquiet", confie-t-elle. Vendredi soir, 95.000 foyers étaient toujours privés d'électricité en France, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, même si Météo-France a levé son alerte vendredi après-midi.