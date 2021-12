Inondations, neige... Le point sur les intempéries qui touchent plusieurs départements

La France est touchée par plusieurs épisodes météorologiques intenses ce vendredi. Le département des Pyrénées-Atlantiques fait toujours face à des pluies intenses et des débordements de cours d'eau qui ont occasionné 160 interventions de pompiers depuis jeudi dans le Béarn. Dans un communiqué faisant un point de situation, la préfecture a annoncé la fermeture de 18 écoles , ainsi que deux collèges, à Pontacq et Baïgorry. A Bayonne, la ville est sous l'eau ce vendredi midi. Après la crue de la Nive, la Ville a ouvert une cellule de crise et appelle à la prudence.

Alerte inondations rouge bord de Nive #BayonneMaVille encours pic.twitter.com/YlUCi0daFW — VilleDeBayonne (@VilleDeBayonne) December 10, 2021

Au total, 148 pompiers ont été déployés sur le terrain ainsi que 60 gendarmes. La liaison ferroviaire entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port a quant à elle été interrompue. "La quasi totalité des interventions ont été des évacuations préventives de personnes dans des maisons qui étaient menacées par les eaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de victime mais il n'en reste pas moins qu'il y a d'importantes perturbations de la vie courante", explique Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques.

"L'autoroute A63 au kilomètre 176 est en train d'être inondée entre Bayonne nord et Bayonne sud et est sur le point d'être coupée. On devrait normalement avoir une légère décrue à compter du début de la nuit, mais la limite pluie-neige est remontée assez haut cette nuit, à 2.500 mètres. Et c'est surtout les importantes fontes de neige qui nous inquiètent", poursuit-il. L'appel à la prudence reste donc d'actualité, avec notamment un message pour les automobilistes : ne surtout pas franchir les barrières qui interdisent, en raison de ces inondations, l'accès à de nombreuses routes du département.

FLASH | La ville de #Bayonne est actuellement #inondée à cause du débordement de la #Nive, rivière qui traverse la ville.



(BFM) #Inondationpic.twitter.com/TGkSPMrjBA — Conflits France (@ConflitsFrance) December 10, 2021

D'abord "Contenir les flots"

Invité sur Europe Midi vendredi, Robert Casadebaig, le maire de Laruns a également fait un point sur la situation de sa commune, en crise depuis jeudi soir. "Un plan communal de sauvegarde a été mis en place et tous les services ont été mobilisés parce nous nous retrouvons dans la même configuration qu'en 2009, avec des pluies torrentielles exceptionnellement puissantes", s'est-il souvenu avant de préciser que des dégâts importants sont à signaler sur la partie haute du village de Laruns mais qu'il n'y a aucune victime à déplorer.

"Nous avons mobilisé toutes les entreprises avec les moyens techniques adaptés comme les pelles mécaniques, les camions... La météo nous annonce encore des pluies de 3mm par heure jusqu'à ce vendredi soir minuit au moins sur site et s'il faut accueillir des personnes nous sommes bien sûr en mesure de le faire dans des sites communaux", a-t-il précisé. Tout devrait donc dépendre de la situation des évènements dans la journée. "Il s'agit d'abord prioritairement de contenir tous ces flots et viendra ensuite le temps de la réparation."

Vigilance orange neige et verglas dans 5 départements

Un intense épisode neigeux touche également les Pyrénées et l'Est du pays. Météo-France a en effet placé en vigilance orange pour pluie, inondation et risques d'avalanche les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, l'Ariège et l'Ain, et a ajouté une vigilance orange avalanche pour les départements des Pyrénées, de l'Isère et des deux Savoies.

D'importantes chutes de neige ont provoqué des difficultés de circulation en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier en Saône-et-Loire, ainsi qu'en Rhône-Alpes. Mais toutes les routes sont désormais praticables selon les préfectures. Quelques difficultés de circulation persistent sur l'A38 dans le sens Puilly-Dijon, où des opérations de déneigement sont en cours.

Dans le sens Dijon-Lyon, les poids-lourds ont interdiction de circuler sur l'A39 et en Savoie, la montée du tunnel du Fréjus est inaccessible, ce qui entraîne un gros embouteillage sur l'A43 entre Lyon et Chambéry. Les préfectures vous demandent de reporter votre voyage si possible. Quant à Météo-France, elle maintient sa vigilance orange neige verglas dans l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et le Sud-Ouest.