INFORMATION EUROPE 1 - Un couple retranché à son domicile avec son enfant interpellé par le GIGN

Un couple de parents, retranchés à leur domicile avec leur enfant, a été interpellé ce vendredi vers 4h00 par les gendarmes d'élite du GIGN qui ont donné l'assaut à Joinville, en Haute-Marne. La veille, le couple était convoqué pour remettre ses trois enfants aux services sociaux, sur décision de justice. Mais le père a refusé de confier le plus jeune, âgé de 6 ans.

Menace de tuer l'enfant puis de se suicider

Cet homme, déjà connu pour des affaires de violences avec arme, s'était alors enfermé chez lui avec sa compagne et leur fils, menaçant d'incendier le domicile et de mettre fin aux jours de l'enfant avant de se suicider. Après toute une nuit de négociations pour tenter de mettre fin à la situation, le GIGN a donné l'assaut et investi la maison. L'enfant a été retrouvé en bonne santé, ses parents ont été arrêtés et placés en garde à vue.