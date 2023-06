INFO EUROPE 1 – Réforme des retraites : plus de 400.000 manifestants le 6 juin, projette le renseignement

Quel visage aura la manifestation contre la réforme des retraites de mardi prochain, un mois après le 1er-Mai et un mois avant la traditionnelle pause sociale estivale ? Selon une note du renseignement territorial qu'Europe 1 a consultée, entre 400.000 et 600.000 manifestants sont susceptibles de descendre dans la rue, dont 40.000 à 70.000 à Paris. Au total, 250 actions sont anticipées par la Place Beauvau.

Dans la capitale, le renseignement parisien anticipe la présence de 200 à 400 gilets jaunes et 800 à un millier d’éléments considérés comme "à risque", composés de gilets jaunes radicalisés et de militants d’ultragauche dont des étrangers. En province, les cortèges les plus importants pourraient être à Toulouse (12.500 personnes), Grenoble (12.000 personnes), Nantes et Lyon (10.000 personnes), Bordeaux (9.000 personnes) ou encore Dijon (7.500 personnes).

Une participation en baisse

Selon le renseignement, la participation des jeunes "restera globalement faible à l’échelon national", en raison de "l’imminence des épreuves du baccalauréat". Il y aura "un risque de débordements et de troubles à l’ordre public dans plusieurs villes", préviennent les policiers.

Globalement, depuis le 14 avril dernier et la promulgation de la loi relative à la réforme des retraites, le mouvement "tend à décroître". Mais cette 14e journée nationale d’action "suscite un espoir de rebond pour les principaux organisateurs et un baroud d’honneur pour les opposants les plus sceptiques", analyse le renseignement. Qui conclut : elle "ne devrait pas atteindre les niveaux de participation historique observés pendant le premier trimestre".