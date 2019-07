INFO EUROPE 1 - Nanterre : 9 personnes écrouées après le démantèlement d’un point de deal

INFO EUROPE 1

C’est l’un des plus gros points de vente de stupéfiants de la cité Pablo Picasso à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qui a été démantelé la semaine dernière. D'après les informations d'Europe 1, neuf personnes ont été interpellées mardi et placées en détention provisoire vendredi à l’issue de près de trois mois d'enquête. Lors des perquisitions, cinq kilos de résine de cannabis et environ 30.000 euros ont été saisis ainsi que deux armes et deux gilets pare-balles.

Jusqu'à 100 infractions par jour

D'après les policiers, le réseau était structuré autour d’un gérant âgé de 24 ans, flambeur, amateur de grosses voitures de sport allemandes qu’il louait afin d’éviter de se les faire saisir. Deux 'adjoints", dont le cousin du gérant, employé de La Poste le matin, inconnu des services de police mais aussi cinq vendeurs et une nourrice, complétaient l’organisation du trafic, implanté dans le hall d'un immeuble de trois étages très dégradé bien qu’encore habité.

Tous étaient amis et sont âgés d’une vingtaine d’années. Les surveillances ont établi que les dealers effectuaient jusqu'à 100 transactions par jour. Plus de 80 policiers de plusieurs services ont été mobilisés pour procéder aux interpellations dans ce quartier sensible. La sûreté 92 est en charge de la suite des investigations.