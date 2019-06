INFO EUROPE 1 : Le tueur de la gare de Perpignan entendu sur un autre meurtre à Amiens

INFO EUROPE 1

On l'avait surnommé le "tueur de la gare de Perpignan" : Jacques Rançon a été condamné à perpétuité pour avoir violé, tué et atrocement mutilé deux jeunes femmes à la fin des années 1990. Mardi matin, il a été extrait de prison et placé en garde à vue à la gendarmerie de Béziers pour être interrogé sur un autre meurtre, encore plus ancien, un "cold case" vieux de 30 ans.

Cette affaire remonte à 1986. Près d'Amiens, Isabelle Mesnage, une informaticienne de 20 ans, est retrouvée morte sur un chemin de terre. Malgré des traces de lutte et la présence d'un gourdin ensanglanté, l'enquête n'a jamais permis d'identifier l'auteur. La justice finit par classer le dossier.

Le même type de mutilations

Mais l'an dernier, les avocats de la famille découvrent avec stupeur qu'à 800 km de là, à Perpignan, se tient le procès d'un homme qui a tué deux femmes dans des conditions étrangement similaires. Il s'appelle donc Jacques Rançon et il a infligé le même type de mutilations à ses victimes. Aussi, la présence de Jacques Rançon dans la région au moment des faits a été établie par une condamnation. C'est ce qui a poussé le procureur d'Amiens à rouvrir l'enquête.